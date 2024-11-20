美再打貿戰恐壓低油氣價

美國候任總統特朗普的「讓美國再次偉大」主張，其主張促進化石燃料投資，本有利美國本土的石油業，但貿易戰一旦開打，加徵高額關稅，不利貿易與需求，最終或變成遏抑油氣價格，到頭來自傷其本地石油產業。

美國銀行策略師Francisco Blanch坦言，特朗普的「美國第一，意味着商品第二」。他解釋，這位即將上場的總統倡議向所有國家產品徵收10至20%的關稅，對中國商品徵收60%的更高關稅，由於這些關稅將加劇貿易緊張局勢，這可能會減緩經濟增長，並導致通脹和利率上升，從而抑制油氣需求和價格。

如果油氣價格跌，生產商加速鑽探的動力減弱，最終或令油氣產量也會放緩，因為「在美國，價格決定了生產商最終從地下開採出多少產量」。

高盛籲放手買金 上望三千 事實上，最新數據顯示，美國的石油產量達到了歷史最高水平，8月達到每天1,340萬桶。原油期貨繼周一上升逾3%後，昨日回吐，主要是因為市場已消化挪威油田因電力中斷暫停生產等負面消息。紐約期油和布蘭特期油曾挫約0.6%，分別至每桶68.69美元和72.86美元。

貴金屬上周連跌多日後，本周開始企穩。現貨金繼周一升1.99%後，昨日曾升約0.6%，報每安士2,627.73美元。投資銀行高盛的報告呼籲投資者「放手買黃金」，看好金價在特朗普總統任內將進一步上揚。結構性利好因素包括各地央行對黃金需求增加，而聯儲局減息會使資金流入黃金交易所買賣基金（ETF），都對金價帶來周期性的提振，而美國財政無以為繼的疑慮加劇，也有助金價行情。該行將黃金列入明年首選大宗商品交易之列，重申金價明年底3,000美元的目標價。