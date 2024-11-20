廣州國企擬「以購代建」保障房

繼京滬兩市取消普通住宅標準之後，廣州市國有企業安居集團日前發布通告，擬徵集收購廣州全市範圍內的已建成存量商品房，用作保障性住房，房企報名限期直至下月18日為止，意味該市今年5月開啟的「以購代建」措施正式擴大。不過，今次未提及較關鍵的收購價及金額，業界料相關細節有待交易雙方共同確認。

廣州增城政府早於5月對安置房源的位置、面積等都提出相應要求，主要針對廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）徵集符合條件商品安置房源。當時公告指，交易單價以成本法的評估方式確定，原則上為「土地成本+建安成本」，並成為首個開啟「以購代建」模式的一線城市。深圳國企安居集團接力在8月出手入市，在社交平台宣布開展收購商品房用作保障房的工作，加快樓市去庫存速度。

今次廣州安居集團亦在社交平台公開「收儲」，即地方政府組織當地國企從開發商手中買樓。房源徵集條件之一，列明要求面積在90方米以下。值得留意，農業發展銀行廣東省分行於本月初向廣州市黃埔區一個城中村改造工程發放專項借款1,071萬元人民幣，用於收購存量商品房用作安置房，標誌着廣東首筆收購存量住房用作安置房的專項借款資金落地廣州。

事緣廣州市南沙區人民法院向恒大集團及許家印發出限制消費令，因恒大未依執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的義務，故對恒大採取限制消費措施，限制恒大及其主要負責人許家印不得實施所列出的高消費及非生活和工作必需的消費行為。據報許家印已兩度被限制高消費。