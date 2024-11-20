內地官員指增量措施成效漸顯現

主理中美經貿事務的國務院官員，昨現身國際金融領袖投資峰會發表主題演講強調，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，近期推出一籃子增量措施，政策成效日益顯現。國家發改委亦揚言，11月及12月經濟運行有望延續10月以來回升向好的態勢，惟外資投行普遍認為，未來內地或將加大政策支持力度，經濟才能穩增長。

國務院官員指，中國推進改革的決心堅定不移，對外開放的大門只會愈開愈大，隨着各項重大改革紮實推進，將進一步釋放中國經濟的巨大增長潛力，也將為全球經濟增長持續注入穩定性和新動能。

研擴「兩新」政策支持範圍 發改委政策研究室副主任李超透露，首10個月共審核核准固定資產投資項目97個，總投資9,160億元（人民幣‧下同），主要集中在高技術、能源、運輸等行業，同時正與各方共同致力實現今年經濟增長預期目標。「兩新」政策（大規模設備更新、消費品「以舊換新」）方面，將開展加力支持「兩新」政策效果評估，研究提出未來繼續加大支持力度、擴大支持範圍的政策舉措，待履行相關程序後適時公開發布。

他又指，明年是「十四五」（第14個5年計劃）規劃收官之年，一系列重大戰略任務、改革舉措、工程項目正全面落地見效，當局有充足的政策空間和豐富的政策儲備，精準調控、逆週期調節等工具不斷完善，將強力支撐經濟平穩發展。

然而，投行摩根大通報告指，中美貿易緊張局勢料將加劇並引發「金融穩定擔憂」。美國候任總統特朗普的貿易政策對中國影響較大，可能導致明年內地經濟增長率減少兩個百分點。鑑於中方可能採取財政、貨幣、外匯和工業支持等逆周期措施，對經濟增長率的淨影響可能約1.2個百分點。

瑞銀估明年減息0.4厘 摩根士丹利估計，內地消費刺激不足，加上面對美國關稅威脅，美國最快或於明年首季提前宣布全面關稅計劃，或在未來兩年分階段實施，遂估明年內地經濟增速將放慢至4%，2026年進一步放緩至3.9%。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤估計，關稅衝擊可能會推動內地政府加大對居民消費的支援力度，並落實更多結構性改革。明後兩年內地或將加大政策支持力度，以提振經濟增長，包括增廣財政赤字率或在明年擴大兩個百分點，國債發行規模上調至兩萬億元，地方政府專項債新增限額上調至4.5萬億元，中國人民銀行明年或降息0.3至0.4厘。