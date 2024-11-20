中港9月共掟626億美股

華連續3個月減持美債 剩7719億美元 美國聯儲局於今年9月開始減息之際，中國乘機推出一套救市「組合拳」，刺激中港股市大規模反彈。當時有不少分析都直指外資正在重回中國市場，有趣的是，美國財政部發布的國際資本流動報告卻顯示，中國內地、香港於9月大規模淨賣出美國股票，合計減持幅度達80.28億美元（約626億港元），是少數在9月減持美股的地區，與國際市場加注美股的大趨勢背道而馳。這亦意味着始於9月下旬的中港市場大反彈，可能僅僅是本地資金「班師回朝」，亦從側面解釋了最近港股升勢為何後勁不繼。

美投資者無視升市沽港股 報告顯示，香港於9月淨賣出美股涉及59.01億美元（約460億港元），淨賣出的幅度乃全球第一；至於內地則於9月淨賣出21.27億美元的美股，幅度僅次於香港，屬全球第二。與此同時，美國投資者亦在9月淨賣出1.42億美元（約11.07億港元）的香港股票，雖然減持金額較8月時的15.45億美元有所收窄，但已連續第4個月減持，意味着港股於9月的反彈浪開始之初，美國投資者依然繼續走資。

當然，自中港股市開始反彈以來，一些作為賣方機構的外資大行相繼上調了對中國市場的評級，但問題是，到底買方機構──各類基金、資產管理公司是否願意真金白銀投資於中國，仍有待觀察。

不過，從最近中港市場的疲弱表現來看，實在很難相信外資正在回流中國的說法。可以肯定的是，由於中港投資者在9月大規模減持美股，不論這些投資者是否把資金投放在港股，但他們必然會錯失其後的美股升浪。

美國財政部的報告同時亦披露了各地美國國債持倉變化。作為美國第二大「債主」的中國，於9月淨賣出了119.25億美元的美國國債，為連續3個月減持，惟受期內美債升值的影響，持有的美債總值僅按月下跌26.46億美元（此乃持倉總價值變化，不能誤以為是減持幅度），降至7,719.68億美元。

日企料央行明年加息3次 作為最大「債主」的日本，於9月份淨賣出總值163.61億美元的美債，相信與當時日本出手穩匯的操作有關。一般而言，日本（或者其他任何主權經濟體）的美元儲備都會用於購買美債，當要穩定本幣匯率時，會透過出售美債套現美元，再拿美元去購買本國貨幣以支撐匯率。

日圓兌每美元昨日有所轉強，曾見153.28；每百日圓兌港元高見5.0762，升幅達0.87%。三菱UFJ金融集團會長三毛兼承估計，日本央行接下來會提速加息，明年會加息3次，原因是通脹有升溫的壓力。他亦指出，未來一年半內，全球主要國家的貨幣政策走向可能會變得分化，為市場帶來挑戰。

內地持有美債總價值