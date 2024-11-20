國泰港員工下年加薪3.8%

望三跑啟用發展更佳 國泰人事董事黃瑋彤在內部信表示，除了符合表現標準的香港合資格員工將獲得平均加薪3.8%外，其他地區員工的薪金調整將由當地管理團隊釐定。她指，隨着機場三跑道系統啟用，集團將專注未來發展機遇，有信心集團與員工共同「邁向新的高度」，致力成為「全球最優秀」的服務品牌之一。

上月下旬，該公司已指，因應今年發展，宣布今年將向員工派發2024年酌情花紅，香港基地工作的員工，可於明年1月7日收到相等於一個月工資的酌情獎金；至於合資格的其他地區員工，其管理團隊也會提出派發今年獎金的建議安排。

事實上，今年本地航空業逐步復甦，在今年首9個月，國泰航空和香港快運的載客人次突破2,000萬大關，合共接載逾2,100萬位乘客。公司今年8月公布的上半年業績顯示，收入按年漲13.78%至496.04億元。

可是，由於各大航空公司增加機位，機票價格回落，令國泰普通股股東應佔溢利跌15.34%，惟仍達36.13億元。管理層維持明年首季運力回復100%的目標，並宣布7年期1,000億元的投資大計，揚言透過審慎理財和推動業績來滿足資金需求。