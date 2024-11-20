順豐招股籌61億 料今年次多

根據弗若斯特沙利文報告，按去年收入計，順豐是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。今年首9個月收入2,068.09億元，按年升9.44%；毛利率13.95%，升0.96個百分點；純利為76.17億元，升21.59%。

公司籌集所得款項淨額約45%將用於加強其國際及跨境物流能力；35%將用於強化內地的物流網絡與服務；10%用於研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG（環境、社會及管治）相關舉措；10%將用作營運資金及一般企業用途。