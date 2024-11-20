順豐招股籌61億 料今年次多
內地龍頭物流企業、深圳上市的順豐控股(06936)於昨日起至22日在港招股上市，擬發行1.7億股H股，9.5%於香港公開發售，招股價介乎32.3至36.3元，集資最多61.7億元；以每手200股計，一手入場費7,333.2元。該企預期將於11月27日在港掛牌，高盛、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人，料為香港今年第二大新股。
順豐深圳A股昨日收報42.32元（人民幣‧下同），無升跌，總市值2,038億元。
多名基投共認購16億
根據弗若斯特沙利文報告，按去年收入計，順豐是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。今年首9個月收入2,068.09億元，按年升9.44%；毛利率13.95%，升0.96個百分點；純利為76.17億元，升21.59%。
公司籌集所得款項淨額約45%將用於加強其國際及跨境物流能力；35%將用於強化內地的物流網絡與服務；10%用於研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG（環境、社會及管治）相關舉措；10%將用作營運資金及一般企業用途。
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