恒指續揚 大行調高明年目標

港股反覆靠穩，恒生指數昨日收升87點，連續第二日上揚，惟全日成交按日再縮13.52%，至1,220.32億元，是逾兩周以來最少，亦是連續第5個交易日成交減少。儘管日前有外資券商睇淡港股，惟滙豐環球研究調升明年底恒指目標7%至23,420點。

恒指高開123點，升幅一度擴大至181點，其後走勢轉弱，曾跌最多54點，低見19,522點，及後拗腰向上，最終收市報19,663點。國企指數漲25點或0.35%，報7,082點；科技指數跑贏大市，升53點或1.23%，報4,395點，3日累漲76點或1.77%。

偏好中電長建龍源 滙豐環球研究指，現時中資股票的風險較低，預期到明年底國企指數較現水平有21%上升空間。近期的政策措施顯示，中國已避免企業盈利增長即時下滑的風險，美債收益率下降亦有助國企指數。另將繼續予中國、印尼及印度股票「增持」評級，並予港股、馬來西亞、菲律賓及泰國股市「中性」評級。

惠理基金看淡中資股 不過，特朗普勝出美國總統大選，意味貿易政策可能出現不確定性。惠理基金首席投資總監─多元資產投資鍾慧欣認為，徵收高額關稅的隱憂，令投資者對中國或香港股票傾向採取防禦性的部署。由於2025年的減息步伐變得相當不確定，利率敏感型股票為主的香港股市表現回落，加上人民幣轉弱，香港上市的中資股票或將受壓。

港股近月走勢