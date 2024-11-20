內地投資者傳遭限買城投點心債

為遏制地方政府融資平台（LGFV，又稱城投公司）債務風險，市傳中國監管部門正採取措施，限制境內投資者購買城投公司發行的離岸人民幣債券（俗稱「點心債」）。而早前中國財政部獲批增加6萬億元（人民幣‧下同）地方政府債務限額「置換存量隱性債務」，據報已下達各地，目前財政部正制訂提前下達部分2025年新增專項債券限額工作方案。

外媒統計，今年來點心債融資金額已達3,920億元，創自2007年有統計以來新高，當中，與城投相關的發行額約佔四成。據報人民銀行對境內券商和銀行進行口頭指導，要求暫停通過「債券通」南向交易新增城投點心債投資。

「債券通」是境內資金投資離岸債券的重要渠道，若追溯至今年初，外界已傳中證監要求部分中資機構，不要新增城投公司發行一年期以內的美元債。中國財政部在本月表達化解地方債包袱的方案及目標，包括在今年剩餘的一個半月內完成發行兩萬億元再融資專項債。

事實上，無論是離岸債市或是匯市，中方維穩用意明顯。昨由官方開出的人民幣中間價報7.1911兌每美元，按日僅跌4點子，人民幣在岸價下午4時半收報7.2399，按日升42點子，離岸價高見7.2254，即每百港元兌92.86元。

摩通憂人幣再貶15% 惟不少投行看淡人民幣，瑞銀首席中國經濟學家汪濤預料，人民幣明後兩年底見7.6算及7.7算，但內地不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。摩根大通認為，在岸人民幣可能貶值10至15%。

昨現身金融峰會的國家外匯局局長朱鶴新表示，下一步將繼續深化中港金融市場互聯互通，持續加大金融支持粵港澳大灣區建設。