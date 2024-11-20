余偉文：港具機制抵禦外來衝擊

國際金融領袖投資峰會昨日舉行主峰會，主辦機構香港金融管理局的總裁余偉文在致詞時表示，市場正面對前所未見的大變局，需要持續了解並與市場持份者保持溝通，從教訓中向前行；又強調香港作為小型對外開放的國際金融中心，具備強力緩衝機制，可抵禦外來的衝擊，但當中也需要分辨訊息及雜音，抓住中國經濟改革帶來的機遇。

余偉文指出，今年金融峰會主題為「在變局中前航」（Sailing through Changes），身處大變局，市場需要對各種大趨勢，有深刻準確認知，及時調整策略和部署，並以開放的心態保持溝通，相信這是峰會能夠吸引那麽多全球金融領袖的原因。

他又稱，從金管局角度來看，會聚焦兩方面，包括建立韌性，香港作為小型開放經濟體及國際金融中心，本港建立強力緩衝機制，可抵禦及應對外部衝擊。在全球大變局下，需要認清趨勢，直言要「分辨信號及噪音、識別趨勢，並以我們的獨特價值把握趨勢，對香港而言，這意味我們要抓住中國轉型機遇，並把握數碼化和可持續發展釋放的潛力。」

來年11月首周再辦峰會 早前余偉文提到，國際金融領袖投資峰會將會「恒常化」，他昨日致閉幕詞時預告，該局將於明年11月第一個星期再次舉辦峰會，並強調在全球充滿變化的局勢中，正需要國際金融領袖聚首一堂對話，感謝所有嘉賓分享見解。