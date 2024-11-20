金融領袖睇好亞洲

滙豐料港2028年膺最大離岸財管中心 中美爭霸，除了科技領域，金融戰亦是重頭戲。美國下任總統特朗普揚言力保美元全球儲備貨幣地位不變，對「遠離美元」的國家徵收100%關稅，惟美國將金融武器化的做法，難阻各地「去美元化」反制美元霸權。中國作為第二大經濟體，資本市場發展潛力優厚，香港作為國際金融中心，勢成重構全球金融版圖的主要參與者。由香港金融管理局主辦的第三屆國際金融領袖投資峰會昨日舉行主峰會，各地金融領袖雲集出謀獻策，強調開放市場的同時，更不約而同看好亞洲地區前景，未來世界金融向東移的趨勢，已逐漸形成共識。

高盛董事長兼首席執行官蘇德巍（David Solomon）稱，外資樂見中國着力持續開放和轉型，但關注投資中國後如何提取資金，認為資本進出安排對吸引海外投資尤其關鍵；又指消費改善對投資者信心至關重要，但要真正帶動資金重返內地市場，首先要見到內需市場復甦，內地有關部門應保持透明度，讓外界見到實際經濟反彈。

瑞銀估華可應付美增關稅 瑞銀集團主席凱萊赫（Colm Kelleher）表示，集團併入瑞信後，訂下長遠發展策略，亞洲會是未來重點增長地區，並相信若美國加徵關稅，亞洲經濟體可以應付美國加徵關稅的影響；即使會對中國經濟增長帶來重大衝擊，料中國政府仍可透過不同措施作出應對，以緩和經濟影響。展望未來，要留意人工智能帶來的市場改變，同時要關注傳統監管機構，管轄範圍以外的金融市場活動，例如虛擬貨幣的潛在風險。

花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）指出，美國大選後美國將迎來多項不明朗因素，首先是關稅，相信措施不會令貿易停頓，但會引發大規模市場轉變，而稅制亦可能面臨改變，最終再度引發美國再通脹；較令市場樂觀的是新任美國政府可能逐步放寬監管，對銀行業而言是喜訊。

國務院3建議強化港金融 國務院副總理何立峰在峰會發表主題演講時稱，支持更多優質企業來港上市及發行債券，並對向香港提出3項建議，包括進一步深化金融改革創新、拓展金融開放合作及對接國家發展戰略。國家金融監管總局局長李雲澤則謂，會研究出台提升大灣區金融服務便利化水平的政策措施，支持香港總部經濟建設，協助香港國際風險管理中心建設，及鼓勵在港中資銀行參與香港國際黃金交易中心的建設。

金融峰會首日領袖發言重點