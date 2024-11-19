專家樓評：置業免壓測 供樓年期趨減

金管局早前公布9月份住宅按揭統計調查，新申請按揭貸款宗數為4,977宗，按月減942宗，跌幅15.9%，連跌兩個月，並創9個月新低；新批出按揭貸款金額及宗數同樣連跌兩個月，分別錄173.22億元及3,771宗，按月分別減少44.9億元（20.6%）及1,023宗（21.3%），金額創8年半新低，宗數更創近22年新低。

買家節省利息開支 9月份按揭宗數回落，料反映本港銀行減息前的市況。現時開始減息周期，加上《施政報告》出台多項放寬按揭措施，樓市氣氛好轉連帶交投跟隨增加，土地註冊處數據顯示，10月份一、二手住宅註冊宗數共錄5,173宗，按月增近六成，樓市有望重拾升軌下，料按揭數字將止跌回穩。

值得留意是，按揭平均還款年期為320個月（26.67年），連跌兩個月，並創近5年新低。選擇多長的供樓年期受不少因素影響，過去幾年樓價高企，市民置業需要更多借貸金額及按揭成數，加上該時期申請按揭須通過壓力測試，如想更易通過入息門檻，便會增加還款年期。

現時政府暫停壓測要求，加上樓價回調，買家借貸金額減少，更易通過入息審查。近年按息高企，如縮減還款年期可減少利息開支，假設貸款額500萬元，按息3.875厘，如以30年期計，總利息開支為3,464,268元；如以27年期計，總利息開支為3,070,987元，即可節省393,281元（11.4%）利息，因此近期買家傾向不借盡按揭年期。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明