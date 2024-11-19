宏觀分析：港股想回暖 寄望中特估

沉靜一時的中特估股份，近日氣氛回暖。早前被投資者遺忘了，無論是價值重估或市值管理等概念，資金早已由相關股份流出，部分中特估的股價亦由高位調整不少。事實上，《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》方向一直沒變，目標是進一步引導上市公司關注自身投資價值，為投資者提升回報。

國央企料出招提高市值 值得留意的是，近日中證監發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》（下稱《指引》），並自發布日起實施，這是中證監就《指引》早前向社會公開徵求意見後的文件。

《指引》要求上市公司以提高公司質量為基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅、投資者關係管理、訊息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。此外，明確了上市公司董事會、董事和高級管理人員等相關方的責任，並對主要指數成分股公司制訂市值管理制度、長期「破淨」公司披露估值提升計劃等作出專門要求。

同時，《指引》明確禁止上市公司以市值管理為名實施違法違規行為。由於相關措施已落地，估計國企及央企將會計劃並宣布更多關於符合《指引》的管理動作，從而提升投資者的回報。

今年以來，無論是國資委還是中證監，不止一次提到市值管理，新「國九條」也明確提出制訂上市公司市值管理指引。確實，面對長期「破淨」是新「國九條」要解決的長久問題。「破淨」是指股票的每股市場價格低於其每股淨資產價格。國家早已明示，不容賤賣國家資產，以滬深300指數來說，目前有高達46隻股份「破淨」。由於不容許出售資產，在集資時亦面對不少問題。這情況令國企及央企在資本市場操作很尷尬，淨資產有折讓，配股集資也不容易，因為只可以用溢價定價。

不過，以現時股票市場氣氛，除非買家對配售股份的公司非常有興趣，否則大部分時候也是通過折讓配售集資。中特估處於長期「破淨」的情況，就算日後有大戶想配售要貨，在操作上也增添一定難度。

46隻滬深300股份「破淨」 恒生指數昨日終於止跌回升，日內曾經反彈超過300點，儘管收市升幅收窄，但功臣就是中特估，其中內銀股、石油石化股貢獻更是明顯。滬深300指數的46隻「破淨」股份，假設相關股份重上資產淨值，以上周五收市價計，將帶動滬深300指數有11%的升幅。當然市值管理，中特估的估值回復不是指日可待的事情，惟對於近日再次轉弱的港股來說，也是重要的好消息。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒