未補價公居屋成交減半

整體樓市氣氛未見好轉，公屋及居屋未補價第二市場交投持續回落，根據香港房屋委員會資料，11月該市場只錄4宗成交，按月大幅減少約50%。

該會資料顯示，10月第二市場暫錄約251宗成交，按月下跌約4.6%，已連跌6個月。觀塘公屋翠屏北邨一個中層單位，實用面積約277方呎，上月僅以60萬元售出，屬屋邨今年第三宗低於100萬元成交，呎價約2,166元。