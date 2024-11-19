未補價公居屋成交減半
整體樓市氣氛未見好轉，公屋及居屋未補價第二市場交投持續回落，根據香港房屋委員會資料，11月該市場只錄4宗成交，按月大幅減少約50%。
該會資料顯示，10月第二市場暫錄約251宗成交，按月下跌約4.6%，已連跌6個月。觀塘公屋翠屏北邨一個中層單位，實用面積約277方呎，上月僅以60萬元售出，屬屋邨今年第三宗低於100萬元成交，呎價約2,166元。
愉翠苑移民貨蝕14%
部分居屋業主劈價吸客。萬方地產葉搏麟表示，沙田愉翠苑J座低層2室，實用面積約650方呎，最初於第二市場叫價650萬元，放盤逾一年，原業主移民賣樓，累減110萬元，以540萬元沽出，呎價約8,308元。原業主持貨近5年帳蝕93萬元，貶幅約14.7%。
綠表客372萬購天富苑
祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑C座低層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，減價57.5萬元，獲區內綠表客以372.5萬元購入，呎價約5,731元。
世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園15座低層兩房單位，劈價31萬元後，未補價市場賣389萬元，呎價約9,026元。
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