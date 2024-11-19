商業市況：金鐘甲廈單位6載貶54%

樓市由高位回落，商用物業跌幅更驚人。金鐘甲級商廈力寶中心有單位成交價，較逾6年前購入價勁貶逾五成，呎價僅約1.28萬元，跌返約14年前水平。

資料顯示，上述商廈2座低層09室，面積約1,425方呎，以約1,828萬元售出。原業主於2018年初以約4,000萬元買入，當時成交呎價約2.8萬元，以最新成交價計，物業樓價蒸發約2,172萬元，帳蝕約54.3%。

灣仔全幢酒店意向6.3億 另外，第一太平戴維斯承業主命，公開出售灣仔摩理臣山道39號全幢酒店，意向價約6.3億元。物業為一幢26層高精品酒店，建築面積約55,238方呎，共有98個房間，面積約176至324方呎。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，物業現為青年宿舍用途，共提供184個宿位。資料顯示，該酒店由紀惠集團持有，於2016年以約8.8億元購入。

利嘉閣（工商舖）地產潘榮德稱，由投資者持有的灣仔道得利商業大廈地下A號舖，面積約1,300方呎，業主意向價約5,400萬元。舖位租客分別為便利店及蛋糕店，月租合共約17.1萬元，以叫價計算，回報率約3.8厘。另外，鰂魚涌惠安苑低層地下LG單號舖，面積約1,512方呎，以約4,400萬元登記售出，租客為便利店及食肆，回報率約4.7厘。