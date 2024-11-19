新盤概況：101 KINGS ROAD標售1590萬

101 KINGS ROAD暫已收到逾1,000張入票。

再加推28戶 首設大一房 而項目連續第3日加推，昨再推新價單共28伙，並首度推出實用面積310方呎大一房戶型。

集團執行董事程德韻表示，售出單位為21樓C室，實用面積568方呎，三房梗廚戶型，享北角半山景致，成交價1,590.4萬元。至於，昨日最新推出的第4號價單，以中高樓層為主，涵蓋一房戶及兩房戶，實用面積244至434方呎，折實價576.1萬至1,108.2萬元，呎價約23,574至25,535元，平均呎價約24,436元。

她續稱，樓盤3天內收到逾1,000張入票，以4張價單合共131伙計，超額逾6.6倍。資料顯示，該盤過去3日已3度加推合共80伙，以對上價單比較，今批平均呎價再高約4.5%。

市場錄得內地大手入市個案，建灝地產旗下馬頭角翻新項目文曜，獲內地投資者大手連購4個單位及兩個車位，成交價逾4,293萬元。集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，該批單位位於17樓及19樓的B及D室，一房戶及兩房套房戶各佔兩伙，售價由702.3萬至1,262.1萬元，呎價約18,530至19,417元。