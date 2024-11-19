藍籌盤價返10年前

美孚三房賣858萬 太古城輸半成 本地二手樓價繼續尋底，近期藍籌屋苑都要倒流至近10年前價位才有承接。荔枝角美孚新邨套三房單位，剛以858萬元成交，跌穿2015年中購入價，帳面再低約10萬元。鰂魚涌太古城套三房戶獲投資者以1,352萬元購入，相比逾8年前的入貨價，帳面平約5.5%。

藍籌屋苑做價隨大市回落。美聯張曉盈表示，上述美孚新邨4期百老匯街99號低層B室，實用面積約918方呎，每方呎做價約9,346元，原業主於2015年7月以約868萬元購入，約9年間樓價帳面再跌約1.2%。

太古城11月成交旺量不旺價。中原王秀芬稱，屋苑本月暫錄約19宗買賣，包括銀栢閣中層F室，實用面積約897方呎，成交呎價約15,072元，新買家入市作投資收租，原業主於2016年8月以1,430萬元購入，帳面需蝕78萬元。

元朗二手交投持續，但個別業主仍要損手。利嘉閣黃永全指，蝶翠峰11座高層A室三房戶，實用面積約607方呎，叫價590萬元，議價後獲換樓客以548萬元購入，呎價約9,028元，原業主約7年前以約600萬元買入，帳面跌價52萬元。

泓碧一房持5年蝕28% 馬灣珀麗灣業主加快跳船。中原溫詩雁表示，該盤29座中層H室，實用面積約476方呎，5月最初叫價580萬元，新近議價後以483萬元易手，呎價約10,147元，原業主於2021年以615萬元買入，現價較約3年前成交價，帳面低約21.5%。

半新盤蝕幅更顯著。該行徐可志指，馬鞍山泓碧3座高層F室，實用面積約310方呎，一房間隔，最初叫價500萬元，以490萬元易手，呎價約15,806元，原業主持貨約5年，蝕幅約28%。

市場消息透露，大埔天鑽連天台三房戶，實用面積約780方呎，減價至1,008萬元易手，較2019年購入價帳面低約32.5%，樓價急跌逾480萬元。

緹岸銀主貨198萬沽破底 銀主出貨比業主更積極。資料顯示，屯門掃管笏緹岸2期5座中層M室，實用面積約222方呎，以198萬元登記售出，呎價約8,919元，售價及呎價料同創項目新低。上址於9月曾於拍賣場推出，當時開價180萬元，原業主於2020年購入，約4年帳面貶值約53.8%，料為屋苑跌幅最大的轉讓個案。

二手樓價倒流成交