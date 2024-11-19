簡訊一覽
●股權披露資料顯示，李嘉誠基金會在11月12至15日合共增持長實集團(01113)399.9萬股，每股均價介乎31.33至31.6478元，估計涉資合共約1.25億元，持股由48.42%升至48.54%。
●遠洋集團(03377)股東特別大會通過向債權人發行金額最高達40.18億美元的強制可轉換債券及永續權益總額的強制可轉換債券。
●大悅城地產(00207)以7.25億元人民幣，成功競拍自然資源和規劃局於網上公開掛牌要約出售海南省三亞市吉陽區迎賓路住宅及餐飲用地的土地使用權。
●信星集團(01170)預期截至今年9月底止半年將轉盈為虧，錄虧損介乎1,200萬至1,500萬元。
●英皇資本(00717)發盈喜，料截至今年9月底止年度將錄得淨溢利不少於5,000萬元，較去年度錄淨虧損1.61億元轉虧為盈。
●比亞迪股份(01211)舉行成立30周年暨第1,000萬輛新能源汽車下線儀式，車主是遊戲科學創始人、《黑神話：悟空》製作人馮驥，公司並將設30億元人民幣慈善基金，投入教育事業。
●消息指正在英國倫敦籌備上市的中國時尚跨境電商SHEIN，將爭取明年首季招股，業務估值預期達503億英鎊。公司擬於年底前舉行投資者推介，將成為英國近年最大型的首次公開招股（IPO）之一。
●香港按證保險公布，有關「中小企融資擔保計劃」的優化措施由昨起生效，措施容許計劃的借款企業就現有及新做貸款申請最多12個月「還息不還本」，而申請期則為12個月，至明年11月17日止；另八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長3年至10年和8年，並向兩種擔保產品下的新做貸款提供「部分本金還款」選項。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：