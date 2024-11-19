●香港按證保險公布，有關「中小企融資擔保計劃」的優化措施由昨起生效，措施容許計劃的借款企業就現有及新做貸款申請最多12個月「還息不還本」，而申請期則為12個月，至明年11月17日止；另八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長3年至10年和8年，並向兩種擔保產品下的新做貸款提供「部分本金還款」選項。