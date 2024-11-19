英住宅放盤叫價跌幅擴大

英國上月底公布的新一份財政預算案令市場失望，迫令住宅放盤業主減價求售。當地最大放盤網站Rightmove公布，在截至本月9日的一個月，住宅叫價按月跌1.4%至平均366,592英鎊（約360.22萬港元），相較以往同期平均跌0.8%顯著擴大，並且是連續兩個月表現遜於歷史平均值。

該網站房地產科學總監Tim Bannister表示，在10月30日的財政預算，政府計劃加稅400億英鎊，包括在明年4月起降低徵收買樓印花稅的門檻，涵蓋首次置業和第二套房印花稅等，都會令更多人墮入稅網，影響市場情緒使到叫價按月下跌。

他又認為，英倫銀行近期對是否再度減息，顯得格外小心，加上僱主將要為僱員繳交更多國民保險稅（National Insurance Tax），都可能窒礙打工一族加薪的前景，令準買家負擔能力改善前景變得漫長。該行暫時維持樓價明年全年漲4%的預測。

高盛削澳洲明年經濟預測 同為英聯邦國家的澳洲，經濟亦受困擾。高盛將澳洲2025年經濟增長預測，由原來的2%下調至1.8%。原因是即將上任的特朗普政府對澳洲的最大貿易夥伴——中國加徵關稅，預期可能會產生負面外溢效應。

為應對有關影響，高盛預計，澳洲央行將提前於明年首個議息會議（2月召開）便即減息，預料利率由目前的13年高位4.35厘，一直降至明年11月的3.25厘。

至於新西蘭，高盛的基本預測是央行在今年11月及明年2月繼續共減息0.5厘，然後將減慢步伐，直至利率由目前的4.75厘降至明年7月的3厘為止。