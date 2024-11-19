港星投資者擬明年再吸美資產

美國大選過後，特朗普及共和黨大勝，原來相較新加坡投資者，香港投資者比較「撐」特朗普。商業洞察供應商MDRi公司發表的調查報告，當調查問到哪一位美國總統參選人最有可能改善全球經濟氣候時，回答特朗普的香港受訪者高達70%，而新加坡則只有一半受訪者持相同看法。不過，港星兩地投資者都打算明年加倉美國資產。

有關調查在大選結果出爐後的本月8日至10日期間進行，港星兩地各訪問500人。44%的香港受訪者和46%新加坡受訪者認同中美關係對各自本土增長前景有重大影響。另外，40%的香港受訪者和46%的新加坡受訪者對特朗普再次入主白宮後中美關係惡化表示憂慮。

香港受訪者的投資分布現時主要以香港市場為主（佔58%），其次為美國市場（佔19%）；大選過後，香港人計劃明年加倉美國至24%。新加坡受訪結果亦大致相同，現時本土和美國投資分配分別為60%和19%，明年預期美國投資佔比增至22%。報告認為，除了反映兩地投資者對明年美國投資環境信心增強之外，也可能是對本土及亞太區市場信心減弱。

大華銀行上季核心溢利破頂 另方面，總部設在新加坡的大華銀行集團在截至9月的第三季核心淨溢利創16.39億新加坡元（約94.96億港元）的歷史新高，按年升11.08%，主要受創紀錄的淨費用收入，以及交易及投資收入所帶動。

在財富管理費用的增長帶動下，該行第三季淨費用收入按年升6.59%至6.3億新加坡元新高；貸款錄得5%的穩健增長，淨利息收入按年上升1.27%至24.6億新加坡元，而其他非利息收入較去年同期上升70.64%至7.44億新加坡元。