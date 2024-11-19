日央行：加息取決經濟物價 股匯齊軟

日本央行將於下月19日公布議息結果。就在日圓匯價近期跌跌不休之際，該央行行長植田和男在名古屋對商界領袖發表「鷹派」言論，指如果經濟和物價發展符合預測，央行會繼續加息；至於何時調整貨幣支持力度，將取決於經濟、物價和金融前景。日圓兌每美元昨繼續於155水平徘徊，曾低見155.14，折合每百日圓兌港元在5.01算。

植田和男又稱，隨着企業不斷加薪，預期工資驅動的通脹壓力將會加大，同時央行必須對外部風險保持警惕。他舉例指，美國經濟實現軟着陸的機率似乎增加，但也隱藏通脹重燃的風險，所以要密切關注事態發展，而考慮到各種地緣政治風險，市場仍有可能再次波動。他強調，須留神相關波動會否影響日本經濟和物價。

植田上述發言昨日震散日股表現。日經平均指數周一收跌422點或1.09%，報38,220點；東證指數（TOPIX）跌19點或0.73%，收報2,691點。板塊方面以日本半導體相關股份重挫，晶片設備巨擘東京電子收跌1.59%，極紫外光（EUV）光刻機檢測設備雷泰光電（Lasertec）重挫2.93%。

日興證券最新數據顯示，日本上市企業於2024年上半財年（即4至9月）期間，淨利潤合計值達24.62萬億日圓，較去年同期增長8.5%，金額創下歷史新高紀錄，主要歸功於去年同期陷入巨額虧損的軟銀集團轉虧為盈。至於撇除軟銀集團一企，日本上市企業淨利潤按年微跌2%至23.61萬億日圓。

旅局籲遊客免稅購物撤限 此外，日媒報道，日本旅遊局呼籲取消對外國遊客免稅購物的上限，作為2025財年稅收改革的一部分，更好地利用入境需求，因觀乎日圓長期疲弱之下，遊客對高端清酒、美容產品和其他物品的需求有增無減，所以日本旅遊局認為免稅上限阻礙銷售額進一步增長。

經濟數據方面，日本9月份核心機械訂單連續第三個月下滑，且表現遜於預期。日本內閣府公布的數據顯示，9月份衡量民間設備投資領先指標，即扣除船舶與電力項目後的核心機械訂單額為8,520億日圓，按月減少0.7%；按年跌4.8%，外界原先預估上揚1.8%。