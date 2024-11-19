美自動駕駛擬鬆綁

傳特朗普優先推進 覓人選完善法規 特朗普即將於明年再度就職美國總統，有份在選舉期間支持他的「造王者」似乎有望獲得回報。外媒引述消息稱，特朗普的團隊正計劃放寬自動駕駛汽車的限制，此舉料將會直接惠及億萬富豪馬斯克旗下的電動車公司特斯拉（Tesla），後者正在推進其自動駕駛的士業務，並且是美國乃至全球自動駕駛技術的領頭羊。

Tesla股價於周一美股早段曾升7.63%，高見345.21美元。根據消息指，新一屆的政府可能會把完全自動駕駛技術的法律框架，列為交通部的優先推進事項。目前特朗普的團隊亦正物色人選領導交通部，希望找到能夠制訂監管政策的合適人才，幫助聯邦政府完善有關自動駕駛技術的法規。目前美國聯邦法律對於沒有軚盤的自動駕駛車輛，依然有着重大的限制。

IBM盼放寬監管企業併購 另邊廂，科技巨頭國際商業機器（IBM）行政總裁克利希納亦表示，期望特朗普上台後可以放寬監管，料將有利於整體營商環境。他解釋指，假如企業併購方面的監管壓力有所減輕，將會有利於企業更快做出投資決策，同時亦會鼓勵企業更加冒險，有利於創新。

事實上，市場目前對於特朗普執政方向的解讀，也並非全是正面。比如由於市場預期美國通脹會在特朗普的新一屆任期內反彈，限制聯儲局的減息步伐。

然而，加拿大皇家銀行（RBC）財富管理卻指出，特朗普當選的其中一大原因，是選民不滿拜登政府的管治下通脹過高，這次政權更迭，與今年全球範圍內其他選舉的結果也有異曲同工之處，都是在野黨相對於留守政府有更大的優勢，背後原因很大機會是高通脹不得民心。

道指低開 美債息反彈 由於特朗普的政策仍充滿不確定性，市場對減息步伐的預期近日一直在變化，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，下月減息機率再度回落至六成左右；而美國10年期國債孳息率反彈至4.467厘。

大市方面，美股3大指數周一早段個別發展，道指曾跌57點，報43,387點；標指升7點，報5,878點；納指升53點，報18,733點。

摩根士丹利上調標指12個月基本目標至6,500點，但中短期而言較看好債券。該行指，10年期美國國債孳息率有望在明年中降至3.75厘；到明年底降至3.5厘，即較目前水平仍會下降近一厘。大摩估計，明年上半年聯儲局將會再減息合計0.75厘，意味減息幅度將超出市場的預期。除了美國國債外，該行建議超額配置十國集團的政府債券，因為隨着美國進一步減息，歐洲、英國等發達經濟體亦會相繼下調利率。

道指近月走勢