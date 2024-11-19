萬洲擬拆Smithfield 赴美上市 料籌78億
藍籌股兼全球最大肉食生產商萬洲國際(00288)建議分拆史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）在美上市，昨日其股價隨大市做好，收報6.25元，升1.3%。分析預計，趁着Smithfield今年業務表現轉好，且美股估值高企，萬洲在此時進行分拆有利，料交易可釋放其資產價值，亦可為公司「回血」，支持海外業務擴張。
持股將降至80%
早於今年7月已透露計劃分拆計劃的萬洲，近日披露更多相關細節。萬洲指，正計劃分拆Smithfield到紐約交易所或納斯達克交易所上市，預計集資至少10億美元（約78億港元），涉及最多20%股份，並實物分派，而完成後萬洲的持股將最多減少至約80%，公司將於下月6日舉行股東大會處理相關議案。
今年首9個月，萬洲經營利潤錄17.95億美元，按年增71.4%，其中一個主要驅動因素是美國豬肉業務的業績顯著改善。
2013年，被雙匯國際（即萬洲前身）以47億美元（約366億港元）的價格，收購當時為美國最大生豬養殖企業的Smithfield，並隨即讓其自美股退市。一年後雙匯國際在港上市成現時的萬洲。計及萬洲控股的深圳上市雙匯發展，若Smithfield順利在美分拆上市，將成同系第三家上市公司。惟當年收購Smithfield的交易，一度令萬洲創始人萬隆與長子萬洪建於2021年鬧翻，當時萬洪建被免職，並改由萬隆次子萬宏偉加入董事局。
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