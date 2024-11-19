SFM上季加倉阿里京東
國際投資者索羅斯的家族辦公室、據報準備撤出香港去投資亞洲的索羅斯基金管理（SFM），早前向美國證交會（SFC）遞交季度持倉申報文件。跟不少大戶一樣，SFM上季也用中資電商股作為捕捉中資股反彈的「膽」，其中於京東集團(09618)的ADR（美國預託證券）持股大增1.14倍。京東昨日收報137.4元，升3.62%。
沽清拼多多認沽期權
其他投資名宿追捧的阿里巴巴(09988)固然不可或缺，SFM上季於阿里ADR的持股亦增加27%，同季還新建倉阿里ADR的認購期權，涉60.3萬股，即9月底正股持有量約46%，反映索羅斯方面願意接貨入更多阿里，而阿里正股迄今是SFM最大的中資股持倉，或第7大持倉，9月底貨值為1.38億美元。
另一電商巨頭、周四公布季度業績的拼多多方面，SFM上季沽清相關認沽期權。
SFM在美國上市證券的組合非常分散，但仍有一些矚目的地方，首先是沽清SPDR標普500指數交易所買賣基金（ETF）信託（美股︰SPY），6月底貨值約2.448億美元，但同時加碼SPY認沽期權6.08倍，9月底貨值為12.18億美元，按季升6.46倍，為最大單一持倉，第3大持倉則是新買入iShares羅素2000指數ETF的認沽期權，不知道民主黨大金主索羅斯大舉加碼美股大市ETF淡倉是出於「看好」賀錦麗選情，抑或是與其理念相左的特朗普。
紙皮生產商成第二大持倉
上季SFM最重倉的「新歡」是一家名為Smurfit Westrock（美股︰SW）的紙皮生產商，涉689.69萬股，等於公司已發行股份1.32%，9月底貨值3.4億美元，為第二大持倉，上半年毛利率23.78%，比業務類似的玖龍紙業(02689)高13.38%。另外大舉買入晶片生產商Microchip的股份和票據。
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