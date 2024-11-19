SFM上季加倉阿里京東

SFM在美國上市證券的組合非常分散，但仍有一些矚目的地方，首先是沽清SPDR標普500指數交易所買賣基金（ETF）信託（美股︰SPY），6月底貨值約2.448億美元，但同時加碼SPY認沽期權6.08倍，9月底貨值為12.18億美元，按季升6.46倍，為最大單一持倉，第3大持倉則是新買入iShares羅素2000指數ETF的認沽期權，不知道民主黨大金主索羅斯大舉加碼美股大市ETF淡倉是出於「看好」賀錦麗選情，抑或是與其理念相左的特朗普。