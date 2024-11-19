港企業家投資不再首選物業

最新發表的《滙豐環球企業家財富報告》指出，香港企業家仍相信現金為王，逾半數的港人擁有現金儲蓄，而每3人就有一個有另類投資，包括貴金屬及寶石，高於全球24%的平均水平。不過，隨着香港樓市深度調整，供需格局大變，自用物業投資已不再是香港企業家首要投資項目（香港的比例為38%，遠低於比全球的51%）。

該調查向全球10個市場1,798名高淨值和超高淨值企業家進行。發現大多數市場中，超過九成的企業家認為，未來數年他們的個人財富變得「好一點」及「好很多」；惟僅有80%的內地企業家料未來有所增長，數據遜於其他市場。最樂觀的為印度市場，高達95%受訪都對未來感正面。值得留意的是，年輕的企業家往往較年長企業家對未來的財富更樂觀。

報告又指出，香港跨代及第一代企業家對在港個人財富增長感樂觀；九成香港企業家認為個人財富將會增長，主要由於他們對個人能力、業務多元和投資組合表現具有信心。76%認同感受到政府的支持，72%認為社會認同企業家作出的貢獻。

此外，香港企業家流動性很高，約八成受訪者年內部分時間分別居於多個地方，高於全球平均的53%。然而，香港仍是他們的主要業務市場，81%在香港經營業務；未來12個月計劃中，三成受訪者表示有意在內地經營業務，其次屬新加坡（14%）。

64%未制訂傳承計劃 不過，香港企業家在傳承計劃方面落後全球，當中66%企業家沒有財富轉移計劃，64%尚未為業務制訂傳承計劃。滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居認為，許多亞洲企業家尚未將跨代財富規劃視為首要工作，但該行觀察到逾七成香港企業家希望透過家族接班來確保業務傳承，同時亦非常關注其卸任後的影響。