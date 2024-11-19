香港興業半年轉蝕4.7億

香港興業股價走勢

物業投資溢利倒退5.6% 中期業績轉蝕還因為投資物業公平值變動之減值3.21億元，以及物業發展項目之非經常性資產減值撥備1.27億元，兩者俱為非現金項目。此外，物業投資分部的溢利按年倒退5.65%至2.85億元，原因包括出租率和續租後租金下滑。

談到香港樓市，該企指，自2月底樓市全面撤辣以來，香港住宅物業市場反應正面，成交量在同年4月顯著上升，惟增長因息口高企和股票市場偏軟而有所放緩。香港銀行今年9月將最優惠利率（P息）下調0.25厘，近期再有減息，令長期下行的樓市有回穩迹象。然而，未來減息的步伐不明朗及經濟持續疲弱，或將阻礙房地產市場全面復甦。

物色機遇 嚴控風險 公司繼續推進「愉景灣2.0藍圖」，位於愉景北的全新住宅項目供應逾1,400個住宅單位，首批單位預期於2026年第一季落成和交付。集團將繼續以審慎態度監察市場情況，物色具回報價值的機遇，同時維持嚴謹的風險管理策略。截至9月底，該企的股東資金按半年減少0.63%至232.09億元，按股東資金計算的負債比率為40.3%，半年升1.7個百分點。