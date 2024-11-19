內地賣地收入3684億 按月漲20%
在內地推行救樓市新政首月期間，10月賣地收入維持緩慢改善步伐。中國財政部數據顯示，國有土地使用權出讓收入在10月錄3,684億元（人民幣‧下同），比9月的3,069億元再大升兩成，但仍較去年同期下挫一成。不過，土地和房地產相關稅收之中，10月的房產稅按年上漲13.91%至835億元。
滬擴住房稅收優惠覆蓋面
上海市住建委等部門昨宣布，取消普通及非普通住房標準，擴大稅收優惠覆蓋面。據新規，上海市取消個人轉讓非普通住房，需按轉讓收入2%繳納個人所得稅。個人把購買兩年及以上的住房對外銷售的，免徵增值稅等。
4大一線城市樓市交投保持熾熱，深圳樓市在11月延續強勢。據深圳貝殼研究院數據，11月1日至17日，深圳新樓日均網簽量達276套，創2007年以來新高，二手樓日均網簽量則為240套，亦為2020年10月以來最高。
國際評級機構惠譽亦認為，近一輪樓市政策發布後，內地人士置業氣氛改善，但由於未售庫存仍然高企，加上經濟及就業前景不明朗等結構性挑戰持續，銷售復甦的可持續性未明。該機構又指出，若內地樓價未全面復甦，有意置業人士作出決定時會重點關注經濟基本面。
碧桂園傳提債務重組方案
民營房企消息方面，外媒引述知情人士指，碧桂園(02007)於上月底向部分債權人提交境外債務重組方案的初步條款。據內媒，該企就此回應指，公司近期向主要債權人團體發送重組方案條款初稿，並正在與銀團協調委員會及美元債持有人特設小組，就重組方案條款進一步磋商，因保密原因，重組方案相關細節尚無法對外披露，強調公司希望能盡快與主要債權人團體就重整方案達成協議。
至於融信服務(02207)，在周一早上停牌，以待據收購及合併守則發布構成公司內幕消息的公告。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：