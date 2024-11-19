內地賣地收入3684億 按月漲20%

在內地推行救樓市新政首月期間，10月賣地收入維持緩慢改善步伐。中國財政部數據顯示，國有土地使用權出讓收入在10月錄3,684億元（人民幣‧下同），比9月的3,069億元再大升兩成，但仍較去年同期下挫一成。不過，土地和房地產相關稅收之中，10月的房產稅按年上漲13.91%至835億元。

滬擴住房稅收優惠覆蓋面 上海市住建委等部門昨宣布，取消普通及非普通住房標準，擴大稅收優惠覆蓋面。據新規，上海市取消個人轉讓非普通住房，需按轉讓收入2%繳納個人所得稅。個人把購買兩年及以上的住房對外銷售的，免徵增值稅等。

4大一線城市樓市交投保持熾熱，深圳樓市在11月延續強勢。據深圳貝殼研究院數據，11月1日至17日，深圳新樓日均網簽量達276套，創2007年以來新高，二手樓日均網簽量則為240套，亦為2020年10月以來最高。

國際評級機構惠譽亦認為，近一輪樓市政策發布後，內地人士置業氣氛改善，但由於未售庫存仍然高企，加上經濟及就業前景不明朗等結構性挑戰持續，銷售復甦的可持續性未明。該機構又指出，若內地樓價未全面復甦，有意置業人士作出決定時會重點關注經濟基本面。