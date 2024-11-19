美倘加20%關稅 人幣貶見7.5

高盛估華明年減息兩次 瑞銀料GDP增長放緩至4% 美國候任總統特朗普如何實踐對中國商品徵收60%關稅的承諾仍屬未知數，但面對潛在高關稅對人民幣匯率帶來的壓力，各大行不得不提早響警。高盛估算美國倘徵收20%關稅，人民幣兌每美元或低見7.5算，相當於每百港元升見約96元人民幣，朝「一算」邁向一大步，言猶在耳，昨日人民幣離岸價曾降至7.2532，即每百港元兌約93.19元（人民幣‧下同）。

姑勿論特朗普新一屆政府班底如何具爭議性，中美貿易沉重的前景已急速壓低人民幣匯率。如外媒分析指，過去一周人民幣中間價屢屢發出逆周期調節迹象並穩定在7.2算強方，昨日由官方開出的中間價報7.1907兌每美元，較上周五上調85點子。但在岸價下午4時30分收報7.2441，按日跌131點子，為8月初低位，離岸價亦反覆在7.24至7.25之間徘徊。

高盛認為，關稅壓力以外，內地經濟面臨人口結構、地方政府去槓桿化等風險，由於明年外貿不確定性加劇，內地經濟增長動力將轉向消費和投資，預期美國加徵20%關稅恐削去內地國內生產總值（GDP）增長約0.7個百分點，人民幣匯率或因而下行；但當人民幣下行4至5%，將令增長提高約0.2個百分點，且額外的貨幣和財政政策可能刺激經濟增0.3個百分點。不過，內地政府不會讓人民幣大幅貶值，因過度波動恐造成金融市場不穩定，故料人民銀行明年第二及第四季各減息一次，每次0.2厘。

上月非稅收入按年增近四成 瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計，近期內地連串政策措施可能為本季帶來更強勁的財政脈衝，繼而令第四季內地GDP按年增速料穩企在4.6%或略高水平，今年全年增速為4.8%。惟明年美國對華加徵關稅和房地產活動繼續下行，可能部分抵銷政策支援的效果，預計實際GDP增長將放緩至4%。

單計今年10月，中國財政部的一般公共預算收入按年轉升5.49%，錄2.19萬億元，主要靠非稅收入狂飆39.6%至2,855億元，但不及9月的4,627億元；稅收收入亦按年升1.76%，年內首次轉升。政府基金預算之中，中央政府基金預算支出無論是首10個月或僅10月，亦比去年同期大增29.5%及1.62倍，反映財政支出明顯提速，被視為進一步為經濟基本面築底的重要信號。

由於首10個月非稅收入達3.41萬億元，按年大增15.3%，為去年3月以來累計最大增幅，加上稅收收入跌幅亦縮至4.5%，帶動一般公共預算赤字規模減至3.64萬億元；惟政府基金預算赤字擴大至3.46萬億元，拖累首10個月整體財政部缺口仍衝破7.1萬億元，較去年同期大增24.03%。

青年失業率17.1% 連跌兩月 與此同時，國家統計局昨公布的失業率數據亦非全面降溫，10月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率為17.1%，好過9月的17.6%，連跌兩個月。然而，不包含在校生的25至29歲勞動力失業率略升0.1個百分點至6.8%。

美國關稅政策對華經貿潛在影響