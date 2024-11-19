阿里擬發票據籌資 股價兩月新低

券商對阿里最新目標價

摩通滙豐大和削目標價 早前外媒引述消息人士指，阿里巴巴擬發行的票據規模約50億美元（約390億港元）。另邊廂，投行對阿里上周五公布的季績評價好壞參半。最新摩根大通予其目標價由120元下調至117元，評級「增持」。

不過，滙豐環球研究提及，阿里季度CMR與GMV差距縮小，估計截至今年12月底止第三財季加強再投資力度以推動GMV增長，並料該企短期股價保持區間波動，直到市場看到盈利復甦步伐和CMR加速更加清晰，維持阿里「買入」評級，而考慮到預估變化和較高的資本支出假設，下調目標價4.6%，由131元降至125元。

憂雙11退貨率高於預期 另該行指，阿里最大風險為高於預期的「雙11」活動退貨率，又料集團今個財季加大再投資推動交易總額增長，未必會對盈利率構成更多壓力，原因是收入加快增長的潛在經營槓桿應緩衝有關影響。

大和觀點與滙豐相若，預期CMR與GMV的增長步伐將逐步改善，惟整體而言季績無大驚喜，並重申對阿里評級「買入」，目標價由146元降至140元。中資券商中金則認為，阿里上財季營收低於市場預期，主因GMV表現不如預期，惟維持目標價於109元，評級「跑贏行業」。