僱主料打工仔明年加薪1.8%

時近年尾，市場關注明年的商業景氣和薪酬趨勢。有調查結果顯示，僱主預期打工仔明年的平均加薪幅度為1.8%，按年下跌0.4個百分點；預期加薪幅度最高的工種分別為「美容護理/健康」（+3.6%）、「工程」（+3.2%）及「運輸及物流」（+3.1%）。展望明年首季招聘市場狀況，僱主普遍持審慎保守態度，48%受訪企業認為活躍程度與今年相若；認為有望更趨活躍的比例則按年下跌11個百分點至24%。

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK今年第三季委託獨立調查機構，訪問41個行業共357家企業，昨日發布《2025招聘、薪酬及福利調查報告》結果顯示，77%受訪企業於過去12個月曾發放花紅或雙糧，按年升3個百分點；惟同時發放花紅及雙糧的企業佔受訪企業的36%，按年減8個百分點。

企業招聘取態更審慎 逾七成僱主傾向於明年首季維持現有全職人手編制或有意增聘人手，另計劃凍結或縮減人手的企業分別有17%及7%，較去年分別升8個百分點及3個百分點。

調查結果顯示，僱主在展望明年招聘人手的取態上較去年更為審慎，但增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。

事實上，仍有69%企業表示有招聘困難，按年相同，當中最大原因為「難聘請相符技能的人才」（54%），故近年企業積極招聘外地人才，逾半受訪企業預期未來會聘用內地及海外人才的比例分別為57%及55%，按年跌6個百分點及5個百分點。

請應屆畢業生佔比4年低 過去12個月內，只有42%受訪企業表示曾錄用應屆畢業生，按年跌近一成，創4年新低。此外，企業在數據私隱及道德方面（39%），以及人工智能（AI）所產出的內容中立或準確程度（28%），關注度持續提高。