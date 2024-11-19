恒指彈 交投兩周最奀 外資大行唱淡
港股6連跌後反彈，恒生指數昨日最多急彈364點，收報19,576點，升150點。美資券商又唱淡，摩根士丹利預期，在基本情況下，恒指明年底見19,400點，與現價幾乎「原地踏步」，最牛見25,000點，最熊為14,000點；高盛更將港股評級調低至「減持」。
大摩估華提前救市機會微
大摩認為，內地在明年提前實施足夠的財政刺激以瞄準消費及樓市的可能性很小，原因是對道德風險及過早過渡至「福利國家」的擔憂，這給未來幾個月的企業盈利及市場估值帶來更大阻力。
68%散戶今年回報少於10%
高盛則指出，儘管港股估值不高，但香港經濟或不會像以前一樣，可以從中國的政策支持中獲益，預計MSCI香港指數中的香港公司股票會走弱。
事實上，散戶今年回報平平。本地券商耀才證券(01428)一份調查顯示，有68%投資者指今年整體證券投資回報少於一成。至於投資者預期恒指平均波幅，最多人（43%）認為是18,000至20,999點，其次是15,000至17,999點，佔比24%。該行研究部總監植耀輝指，港股明年初步目標為21,500至22,000點；若中美關係出現突破，以及內地經濟尤其是內房問題出現曙光，最牛有望挑戰25,000點。
香港銀行同業拆息（HIBOR）普遍向下，與樓按相關的一個月拆息終止兩連升，跌1.6點子至4.12厘，見一周低。香港金融管理局上周五通過貼現窗向銀行拆出一億元隔夜流動性，資金於周一回籠，但同日貼現窗操作加碼至20億元。
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