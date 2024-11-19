互聯互通10周年 部署人幣櫃台納入南向通

港交所主席唐家成強調，互聯互通機制除了為市場帶來資金，亦帶來人才及知識，形容機制已做到無可取代，並有助確立香港作為國際金融中心的地位，機制也可以不斷變化和擴大，但須與內地監管機構達成共識，港交所未來會繼續完善機制，做好穿針引線工作。

中證監主席吳清以視像形式致詞時表示，在中國資本市場發展的過程中，國際投資者一直扮演着十分重要的角色，正在加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，未來將會堅持市場化、法制化、國際化的方向，開放市場、便利跨境投融資，為投資者投資中國市場創造更好環境，也會繼續與香港監管機構緊密合作，共同推動內地與香港資本市場互利共贏、協同發展。

金管：商討債券通擴容 中證監副主席李明提到，將認真落實中央部署，推動市場機構產品，全方位制度開放，進一步完善互聯互通機制、擴大滬深港通標的範圍、拓展內地企業境外上市渠道，擴大期貨市場開放；機構開放方面，支持更多外資機構來華投資展業、支持更多符合條件的內地機構走出去、開展跨境業務。

就現有領域擴容，香港金融管理局總裁余偉文指，近期正與內地監管機構商討債券通南向通擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，例如加入證券、保險等非銀行金融機構，亦一直與內地監管機構密切合作，豐富離岸投資者流動性和風險管理工具箱，提升人民幣資產吸引力。

證監研拓A股指數期權等 機制未來也會集中加強風險管理工具。香港證監會主席黃天祐表示，正努力開拓A股指數相關期權和中國國債期貨等新產品，強調香港未來必須保持國際化及多元化，鞏固市場特色，與內地市場形成有效互補，並積極利用粵港澳大灣區發展作為切入點，融入國家發展大局。

有財金官員展望未來時提到，整個機制的持續創新，將朝着從「量」走向「質」的發展，香港將繼續是國家與世界金融市場最關鍵的交匯點。財經事務及庫務局形容，機制「具生命力和延展力」，港府未來會積極與內地相關部門商討，持續完善互聯互通，不斷豐富產品和完善交易機制，為投資者提供更多元的選擇。

外資亦肯定機制的便利，花旗集團董事總經理兼日本、北亞及澳洲區域託管業務主管陳小妮（Caroline Chan）指，中國是集團全球許多客戶的投資組合和策略重點所在，而客戶投資中國市場時，滬深港通是他們其中一個首選途徑。