華為Mate 70系列手機首日194萬人預訂

國產華為Mate 60系列手機2023年底開售場面火爆，近日被喻為「史上最強Mate」的最新Mate 70系列手機昨日12時08分開啟新品預訂，再掀高潮。華為商城顯示，截至昨晚11時，該款新品預約人數已超過194萬人。

華為將於11月26日舉行「Mate品牌盛典」，並預告旗艦手機Mate 70系列的預約將於當日下午2時結束預售，下午6時08分購買。目前在華為商城顯示，正開啟預測的該系列手機有Mate 70、Mate 70 Pro及Mate 70 Pro+，但暫未見市場最關注的Mate 70 RS非凡大師。該系列提供12GB或16GB記憶體配置及8款不同配色，惟新品報價暫時未公布。