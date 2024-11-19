華為Mate 70系列手機首日194萬人預訂
國產華為Mate 60系列手機2023年底開售場面火爆，近日被喻為「史上最強Mate」的最新Mate 70系列手機昨日12時08分開啟新品預訂，再掀高潮。華為商城顯示，截至昨晚11時，該款新品預約人數已超過194萬人。
華為將於11月26日舉行「Mate品牌盛典」，並預告旗艦手機Mate 70系列的預約將於當日下午2時結束預售，下午6時08分購買。目前在華為商城顯示，正開啟預測的該系列手機有Mate 70、Mate 70 Pro及Mate 70 Pro+，但暫未見市場最關注的Mate 70 RS非凡大師。該系列提供12GB或16GB記憶體配置及8款不同配色，惟新品報價暫時未公布。
該企並預告，當日同場將公布Mate X6系列摺疊屏手機、非凡大師智能手錶、WATCH D2智能手錶、Freebuds Pro 4耳機等多款新產品。
智界新S7汽車傳下周亮相
此外，除數碼產品外，據報鴻蒙智行智界新S7汽車亦將在會上正式發布，至於鴻蒙第四界的尊界首款車型預計亦會在當天壓軸亮相。可見在新年前的消費旺季，華為與小米集團(01810)等國產大品牌又將在智能手機及汽車等消費品領域有一番激烈的競爭！
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