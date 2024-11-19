小米收入飆 上季創新高

賣車毛利率續勝Tesla 董事長雷軍昨日在業績出爐前更預告，將今年新車交付量目標從原來10萬輛，提高三成至13萬輛。至於小米在業績公告中提到，上季Xiaomi SU7系列交付新車數目為39,790輛。隨着產能持續爬坡，於11月13日已實現累計生產10萬輛新車的目標，接下來將全力衝刺新目標。小米賣車毛利率繼續高過特斯拉（Tesla），總裁盧偉冰亦表示，有信心第四季的電動車業務毛利率進一步上升，比第三季更好。

儘管小米的業績沒有列出詳細的分項業務盈利表現，但報告有提及「智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元」。盧偉冰則形容，此虧損金額實際上非常低，因為小米今年才推出第一款汽車，規模效應仍有很大的改善空間。他說︰「我們還處於投入期……對我們汽車業務的經營再多給一些寬容好嗎？」考慮到新款的SU7 Ultra仍在預售當中，訂單也在持續增長，整體而言前景仍然樂觀。

智能手機高端化策略見效 至於小米的「老本行」智能手機業務，上季收入按年增長13.93%至474.52億元，出貨量4,310萬部，按年增長3.11%。考慮到收入增幅顯著高於出貨量，不難看出小米手機高端化的策略已漸見成效，每部智能手機平均售價（ASP）為1,102.2元，較去年同期增長10.55%。

集團亦引述市場數據指出，上季全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為13.8%；在內地的排名上升至第四，市場份額按年提升1.2個百分點至14.7%，連續3季提升，其中3,000至4,000元價位的市佔率達18.1%，4,000至5,000元的份額增至22.6%，按年均提升9個百分點以上。

經調整純利62億 增逾4% 話雖如此，上季智能手機的毛利率降至11.7%，按年急跌4.9個百分點，主要由於「核心零件價格上升以及競爭加劇所致」。管理層承諾，第三季手機毛利率已見底，本季開始將回升。

此外，其他業務方面，物聯網（IoT）與生活消費產品上季收入為261.02億元，按年上升26.26%，主要得益於中國市場的智能家庭電器、境外市場的平板電腦及全球市場的可穿戴產品收入增長。至於互聯網業服務收入按年增長9.11%至84.62億元，主要受惠於廣告業務。

整體而言，小米上季列帳純利為53.52億元，按年增長9.81%；按非國際財務報告（Non-IFRS）統計的經調整純利為62.52億元，按年升4.38%。不過，市場對盈利低增長似乎不在意，小米美國預託證券（ADR）早段較港收市續升2%。

小米股價今年大升 小米上季業績摘要