大行觀點：碳邊境制度勢加劇貿易戰

貿易保護主義升溫下，以及國家安全相關舉措日益增加，預料全球新興的碳邊境制度將步入多年發展期，產生重大財務影響。亞太地區作為全球供應鏈的重要組成部分，將受嚴重影響。通過分析65個市場中22個產品組的貿易和碳排放資料（覆蓋超過100萬組貿易對象），識別出70多家潛在正面/負面敞口最大的公司，當中亞洲（除日本外）有25家，日本有23家，歐洲，中東和非洲有13家，美國則有17家。

發掘潛在贏輸家 研究了歐盟的碳邊境調節機制（CBAM），作為首個主要的碳邊境制度，預計最早從2026年開始將對鋼鐵產生重大影響，主要由於歐盟將大幅提高不銹鋼進口成本（約為交易價格的21至26%），以及加速向低碳生產替代方案轉型。故此，廢鋼以及使用天然氣/氫氣的直接還原鐵（DRI）製鋼價值鏈可能成為受惠者。

隨着除CBAM外的碳邊境制度出現，它們可能為碳強度較低的國內產品打開上行空間，取代高碳強度進口產品。在全球範圍內，基礎金屬（歐盟、日本、美國）、非金屬礦物（澳洲、歐盟、日本、美國）、非能源礦產（印尼），以及橡膠和塑膠（日本）的國內生產商可能受惠，因其更低的碳強度可能較進口產品具有成本優勢。

相反，碳強度較高的20家出口商面臨下行風險。隨着碳邊境成形，估計東盟（金屬製品、非金屬礦物、橡膠和塑膠）、印度（基礎金屬、電子和電氣設備、金屬製品、橡膠和塑膠）和俄羅斯（基礎金屬、化學品、金屬製品、非金屬礦物、橡膠和塑膠、木材和紙張）等地區中，碳排放強度較高的部分出口商可能面臨成本升高及需求萎縮。

投資者可根據其相關產品和地域敞口，就不銹鋼、廢鋼和DRI-EAF（電弧爐）、受惠企業，以及面臨潛在出口產能過剩風險的企業，對相關公司作出相應篩選。

瑞銀投資銀行研究部大中華區可持續發展研究主管 胡炳熙