匯通天下：美元調整壓力逐步增強

美匯指數上周最高曾升至107.06，符合本欄提及美國大選確認紅潮下的走勢預測。共和黨正式取得眾議院218席過半數議席後，預期美國大選對美元的利好影響或開始消退，美元升勢或已過度反映。

歐元兌美元已由上周提及可沽出的1.0825水平明顯回落，並已跌穿支持1.06至1.063區間，料續受歐元區政局不明朗（如最新德國的信任投票及較大機會提前國會選舉）、減息預期升溫，以及貿易前景壓力，有機會續下試過去10年低位1.035至1.045區間，並較大機會跑輸澳元及日圓，歐元兌澳元或下試1.6水平，歐元兌日圓或下試160水平。

澳元在0.64至0.645或為值博率較高的買入水平，今年底或可重回0.665至0.67區間。澳洲10月失業率維持在4.1%，雖然職位增長數字稍低預期，但整體就業市場仍穩。澳洲央行預期失業率在年終升至4.3%，目前就業環境令失業率在年終時低過央行預測水平的機會較高，或令澳洲央行續推遲開始減息周期，加上澳洲與美國已簽訂貿易協議，料受美國關稅壓力較少。

日圓年底或升返148 日圓兌每美元在155以上作中線買入值博率較高，匯價今年底或可升返148至150水平，較明顯支持在156.67左右。外資收購日企趨勢升溫，增加日圓需求從而利好日圓的影響或在明年更明顯，而日本政府在155至160水平干預匯市的機會亦高。日圓最近弱勢似乎與日本當地經濟因素無關，而美國上周通脹數據亦顯示通脹分項應不大機會重燃聯儲局對通脹升溫的憂慮，料減息預期升溫或為美元在大選後回落主因。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪