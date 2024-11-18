10大屋苑周末成交4個月低 7盤捧蛋

二手交投表現低迷，代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄6宗成交，按周減少約25%，為約4個月同期低位。期內零成交屋苑增至7個，為約5個月最多。

中原指出，該批屋苑過去兩日成交按周再少兩宗，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園均未聞成交。

期內買賣佔半數來自紅磡黃埔花園，中原袁顯岸稱，該盤兩日錄3宗成交，包括2期9座中層D室，實用面積約389方呎，以543萬元沽出，呎價約13,959元。

Seasons Bay每呎萬元破底 其他屋苑續現蝕讓及低價個案。該行黃海指出，天水圍Wetland Seasons Bay第2期1A座低層B5室，實用面積約404方呎，兩房間隔，以約405萬元售出，呎價約10,025元。資料顯示，是次呎價屬屋苑新低，原業主3年前以640.36萬元一手購入，現帳蝕約235.36萬元，跌價約36.8%，料為項目最大蝕幅個案。

消息稱，粉嶺北ONE INNOVALE-Archway的A座高層11室一房戶，實用面積約294方呎，以約388萬元售出，呎價約13,197元。成交價較兩年多前一手價迅速貶值約60.23萬元。

LP10持3年半蝕196萬 將軍澳日出康城再錄虧蝕，美聯劉卓豪稱，區內LP10第2A座中層D室，以約800萬元易手，呎價約12,365元。原業主持貨逾3年半帳面損失約196.8萬元。