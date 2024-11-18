銀主拍賣：雲海三房680萬推 較買入價貶45%
半新盤大單位淪銀主盤，馬鞍山雲海三房戶僅以「6字頭」推拍，較一手買入價低逾45%。
環亞物業拍賣明日推出約64項物業，上述項目的Maple Court 2座中層C室，實用面積約598方呎，向東南，有少海景，浴室設有小露台，開價680萬元，呎價約11,371元。原業主2018年初以1,249.6萬元一手買入，呎價約20,896元，現時開價低約569.6萬元，差幅約45.6%。
山水盈呎嗌$7265
忠誠拍賣本周三將推拍約21項物業，當中包括元朗錦田北山水盈5座低層A室三房銀主盤，實用面積約936方呎，推拍價680萬元，呎價約7,265元。單位原業主於2022年以約1,100萬元買入，現時開價低約420萬元或約38.2%。該行指，單位銀行估價約920萬元，拍賣價低約26.1%。
另外，黃開基拍賣行同日推出約11項物業，北區打鼓嶺松園下村38號一幅舊屋地，由銀主以190萬元推拍，地皮建築面積約600方呎，開拍呎價約3,167元。
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