銀主拍賣：雲海三房680萬推 較買入價貶45%

環亞物業拍賣明日推出約64項物業，上述項目的Maple Court 2座中層C室，實用面積約598方呎，向東南，有少海景，浴室設有小露台，開價680萬元，呎價約11,371元。原業主2018年初以1,249.6萬元一手買入，呎價約20,896元，現時開價低約569.6萬元，差幅約45.6%。