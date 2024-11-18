新盤交投月縮六成

宏安程德韻（左）指出，101 KINGS ROAD新價單反映樓層及景觀因素，屬原價加推。

101 KINGS ROAD連續兩日加推 共52伙 本港銀行再度減息後，對住宅新盤交投未見重大刺激。據統計，11月截至昨日累錄約540宗一手成交，較上月同期跌逾六成。展望下半月，兩個市區單幢盤即將開售接力，其中宏安地產( 01243 )的北角炮台山101 KINGS ROAD連續兩日加推，昨再推26伙，平均呎價約23,393元，兩日合共加推52伙。

一眾發展商於10月密集式開盤後，本月推售步伐放緩，上半月僅一個樓盤開售，加上其他大型新盤尚待出籠，交投由餘貨盤支撐下，明顯比上月同期約1,490宗遜色。

下半月焦點將落入市區樓盤，包括日前開始接受認購登記的101 KINGS ROAD，宏安地產執行董事程德韻表示，截至昨日暫錄逾750張入票，以首3張價單共103伙計，超額認購逾6.2倍。

NOVO LAND 3B月內銷量王 101 KINGS ROAD於上周六才推出2號價單共26伙，平均實用呎價約21,808元，發展商昨日隨即再推新價單，涵蓋7伙一房戶及19伙兩房戶，實用面積244至434方呎，折實價563.6萬至1,038.4萬元，呎價約22,514至24,326元。

在本月初開售，由會德豐地產牽頭發展的啟德DOUBLE COAST I，迄今暫沽28伙。儘管整體買賣放緩，但豪宅買賣依然活躍，期內錄至少11宗億元大額交易，最大宗為南區大潭道45號洋房6號，售價3.03億元。

不過，單計過去周末兩日，新盤交投同樣遜色，市場僅錄30多宗成交，為約兩個月同期最少。售出單位續以餘貨盤為主，中洲置業沙田星凱‧堤岸昨沽兩伙，包括1座45樓A室，實用面積731方呎，以1,387.3萬元售出，呎價約18,978元。

NOVO LAND第3B期本月暫套現逾3億元。 滙都I過去兩日再添3宗買賣。