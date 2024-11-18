●消息指，TikTok及抖音的母公司字節跳動最近就股票回購計劃方案與投資者接洽，提出的回購報價為每股180.7美元，比上次回購的報價160美元高出近13%。按此回購價格推算，字節跳動的估值已超過3,000億美元（約2.34萬億港元）。報道又稱，字節跳動目前仍然沒有任何上市計劃。