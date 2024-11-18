簡訊一覽
●消息指，TikTok及抖音的母公司字節跳動最近就股票回購計劃方案與投資者接洽，提出的回購報價為每股180.7美元，比上次回購的報價160美元高出近13%。按此回購價格推算，字節跳動的估值已超過3,000億美元（約2.34萬億港元）。報道又稱，字節跳動目前仍然沒有任何上市計劃。
●特朗普媒體科技集團（DJT）的主要股東之一ARC Global Investments披露，已幾乎全數出售持有的DJT股票，持股從9月時的1,100萬股（佔股5%以上）大幅降至約0.01%。
●艾美疫苗(06660)公布，其自主研發的無血清迭代狂犬疫苗，於近日向國家藥品監督管理局提交上市註冊預申請。根據已完成揭盲的III期臨床研究結果顯示，該疫苗具有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性，達臨床預設目標。
●陽光油砂(02012)公布，收到加拿大艾伯塔省能源局通知，公司需要在冬季完成一些整改和維修，因此需要暫時停產施工維修，待整改維修後再復產，暫時預期不會產生重大不利影響。
●北京能源國際(00686)公布，正在探索與其他3名第三方合作的機會，對雲南雲電投資控股集團作出潛在投資約70億元人民幣。各方可能成立合營企業作為有關投資的工具。
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