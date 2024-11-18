玩具業長青 Kidult潛力厚

Takara Tomy期望以面向成人的Kidult玩具搶攻歐美市場。

內地出生率下跌，聯志國際的創始人譚祖德卻指出，就算兒童多了打遊戲機和上網，傳統玩具市場並無特別萎縮，玩具是「長青行業」，近兩年的挑戰只是經濟，原因是總會有爆款玩具推出，結合互聯網的傳播帶動玩具市場的銷售額，況且新興國家對玩具的需求亦有所增長。此外，一些成年人不但喜歡玩具，更不吝花費，「Kidult Toy」潛力相當不錯。

大富翁生產商孩之寶（Hasbro）正苦於需求不振，早前將消費者產品業務今年收入增長指引由「負7至11%」下調至「負12至14%」，即使公司把部分原因歸咎於退出品牌，以及《星球大戰》模型銷情未如理想。

Takara Tomy亦以「增長型市場」形容北美和中國，擬透過長青品牌搶攻北美和中國等市場，其利器正是年齡層廣泛的旗艦品牌——玩具車「多美卡」（Tomica），於是今年9月在上海開設首家海外「多美卡」專門店。

至於聯志的中期業績公告亦引述市場研究機構Grand View Research指出，全球玩具及高端產品市場今年起至2030年的年均複合增長率（CAGR）仍有約4%，主要由教育類玩具、知識產權（IP）產品（如動漫），以及網上銷售渠道推動，亞太區可望有更快增速，原因包括消費者於娛樂的開支增加。

就聯志大部分收入來自大中華地區，譚祖德澄清，這只是代工客戶的來源，不代表終端需求的所在地，「從說明書的語言已大概知道玩具最終售往何方」。

聯志盼與歐企合作 同時，聯志一大經營策略是為快餐店等生產贈品玩具，不太受傳統市場影響；跟客戶的合作亦不會只停留在代工，也會協助客戶完善產品的設計，期望找歐洲的玩具公司合作，把產品帶進內地，繼而走向全球。

該企去年開始進軍毛公仔（Plush）領域，譚相信長遠可成集團另一增長動力，透過印尼廠生產可提高毛利率，「製造毛公仔涉及縫紉，非大量勞工不可，即使自動化也不能代替太多工序。把中國的物料運往印尼有一定成本，但印尼的薪金具優勢，加起來，還是比內地生產便宜，客戶接受，就有市場潛力。」

主要玩具商今年收入比併