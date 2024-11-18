耗電量封頂難抑太陽能廠產能

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎早前出席投行花旗的專家會議時指出，中國透過限制耗電抑制多晶硅產能的效力有限，並懷疑中國太陽能設備廠商在「特朗普2.0」的美國能否賺錢。

她又引述國家能源部的官員指出，太陽能設備產業鏈的供需平衡點要靠市場機制定奪，由於生產多晶硅的平均耗電量本身已經低過今年較早前諮詢文件所列的水平，單憑耗電量封頂一招也不能抑制太多產能。

特朗普上場後賺錢存疑 彭澎也相信，多晶硅價格經已見底，問題是晶澳科技近日入標華能集團太陽能項目的報價是每瓦（W）0.675元人民幣，些微低過中國光伏行業協會（CPIA）的建議底價，所以業界並無嚴格遵守該協會的建議「行規」。

她估計，內地今年太陽能發電裝機容量為250吉瓦（GW），按年升約16%，但明年能否更高存疑，全球明年安裝量則料增加5至10%。她又擔心內地太陽能設備廠商在特朗普重返白宮後，產品出口到美國未必有錢賺，因為美國很可能加徵關稅，指天合光能早前向挪威電池開發商FREYR出售美國廠房是明智之舉。