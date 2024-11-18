中銀首9月壽險新做保費增80%

環球踏入減息周期，意味銀行需尋求更多非利息收入維持增長。中銀香港個金產品助理總經理李健興表示，今年首9個月，該行整體新做壽險業務錄得穩定增長，其中新做標準保費按年增長80%，筆數計亦增40%；私人財富客層更為主要增長引擎，其新做標準保費及筆數分別按年增長近一倍及超過50%。

網上投保金額升1.4倍 他認為，保險屬長期的保障性產品，相信購買投保意欲不太受市況及利率所影響，客戶有各自的理財需要；即使訪港內地旅客數目回升，該行本地與非本地的新客佔比仍各佔一半。截至今年上半年，人民幣保險產品新做標準保費按年升近30%，市佔率接近50%；經網上渠道壽險新做業務標準保費金額按年增長達1.4倍。

受惠於香港市民外遊熱潮，帶動旅遊保險業務。截至今年9月，「大灣區旅遊保障計劃」新做保費及筆數分別按年上升近80%及一倍；全年計劃「環宇智選旅遊保障計劃」的新做保費亦按年上升超過10%。

目前，該行客戶可透過手機銀行，對包括可扣稅年金在內的11個壽險及產險產品進行投保。他指，未來將加強網上壽險和人民幣產品，以及對私人財富等高淨值客戶的布局，料明年保險業務能維持穩定增長勢頭。

他引述保監局數據指，香港打工仔的保障缺口高達190萬元，當中主要與樓宇按揭有關。該行夥中銀人壽推出與按揭貸款掛鈎的人壽保險產品，按受18至60歲的按揭客戶投保，投保額及保費則按每月實際按揭貸款的本金結餘自動調整，50歲前投保額上限為800萬元，51至60歲則降至400萬元。李健興相信，新產品將有助填補港人保障缺口。