長建現金充裕 有利把握併購機遇

長建現有管制協議項目屆滿期

長建的業務增長，主要由新的併購帶動。大和日前與長建的管理層見面，對方告稱，公司資產負債表強勁，擁有大量現金（6月底擁92億元、負債率9.8%），已預備好於未來併購有利可圖的項目；又預期併購市場趨向買家主導，主因資金流動性低，減息後情況依然，而且融資市場的貸款方亦顯得對併購活動格外小心。

談到長建於今年8月在倫敦交易所第二上市，至今股份交易量低落，管理層解釋，是因為沒有發行新股所致。至於倫敦掛牌好處，是提供良好的融資渠道，未來得到把握併購機遇，並且可擴大英國家庭對公司的認識。

就長建的英國水務投資Northumbrian Water項目，大和引述公司指出，過去10年英國的供水系統投資不足，主因監管當局對營運商的准許回報和准許Totex（營運和資本開支）低，最終對水務設施的影響逐步浮面。

英水務監管重設或放寬 故該行相信，英國水務監管局會更多地針對該問題，預計在下月公布的監管重設最終決定，會較今年7月時的草案對營運商有更多放寬。該草案已將實質准許回報調高50個百分點至3.7%。雖然草案削減Northumbrian Water的准許Totex約一成至58億英鎊，但大和認為，已較另一營運商Thames Water被削減40%來得優惠。

長建同樣於明年到期需要重設監管條款的公用事業，尚有兩個供電項目——新西蘭的Wellington Electricity和澳洲的SA Power Networks。SA Power新的監管草案已批准有5至8%的准許回報率，大和引述長建指出，現時全球對供電網絡的監管趨勢，乃重設條款一般都較優惠，以吸引營運商投資更多基礎設備，推動可再生能源發展。