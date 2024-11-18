沙特主權基金願協助中東企赴港上市

冀港帶來中國機遇 他在出訪時發現，香港在中東很受歡迎，當地投資者對香港作為連接世界及中國的連繫特別有興趣，又認為中東與香港已建立互相信任基礎，形容「大家關係好好」，對方也視香港為朋友，並認為香港能夠將中國機遇帶到當地。

現時香港與中東已透過交易所買賣基金（ETF）互相投資當地市場，去年11月首隻沙特阿拉伯ETF在香港上市，今年10月底首批兩隻港股ETF在沙特上市。唐家成指，這證明不單只有香港爭取中東投資，對方也在爭取香港的資金，「互相投資好重要」，而「大家都願意放資金落去」。

港交所已將沙特交易所、阿布扎比證券交易所及杜拜金融市場納入認可證券交易所名單，為中東企業在香港進行第二上市創造機遇，市場正期盼第一間來港上市的中東公司。他指，「一有就會即刻通知大家」。另期待作為中東布局的利雅得辦事處，在明年開設後，有更多與中東夥伴合作的新機會。

唐氏又強調，未來會努力將港交所的內地業務優勢、內地發展機遇等，好好向外推廣，形容兩者相輔相成。

另外，他透露，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）將於年底前，認可香港作為倉庫地點，許多金屬營運商具強烈興趣，因香港連接內地，便利投資者。選址方面，則主要考慮與內地交通方便的地方。