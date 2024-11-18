唐家成籲推動市場發展須團結

唐家成見證香港金融業發展逾40年，笑言自己好像「互聯互通」機制，發揮連繫各方、穿針引線的作用，並有信心推動互聯互通機制及香港市場繼往開來。他同時寄語各界，在推動市場發展時必須團結。

致力提升港國金中心地位 作為港交所主席，他指出，一方面要對內及對外推廣互聯互通和香港市場，另一方面要繼續推動市場的機制不斷發展和進步。他同時強調，在過程中與市場各個持份者保持良好信任非常重要，故有必要一直保持良好的溝通。

唐家成上任主席一職約半年，形容港交所團隊「完全團結一致」，他本人與行政總裁陳翊庭合作已久，本人及董事局對她非常信任，也完全支持她及管理層團隊的工作。

他認為，香港的位置及角色獨特，不單是國際金融中心，也是連接世界與內地的超級連繫人。即使過去面對大挑戰，每次均能夠「返番轉頭」，迎難而上。港交所與本港其他金融監管機構的發展方向一致，努力鞏固及提升香港國際金融中心的地位，相信只要大家合力做好，前景定會更好。