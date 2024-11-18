中港互聯互通 望納對沖產品

互聯互通機制由2014年11月17日啟動，最初只有滬港兩地股票，至2016年12月5日拓展至深港兩地股票，其後進一步擴展至不同領域，如2022年7月納入交易所買賣基金（ETF）。截至今年9月，過去10年滬深港通成交額達177萬億元人民幣。

唐家成指出，互聯互通近幾年取得多項重大進展，例如擴大南北股票目標範圍，包括加入ETF、雙向股票增加逾千隻，以及將國際公司納入港股通。最近兩個月，港股3度打破成交紀錄，而內地A股的成交亦突破兩萬億元人民幣，認為兩地成交不斷增長，互聯互通南北向的參與功不可沒。

中證監兩措施待實現 中國證監會今年4月宣布5項惠港措施，其中3項與互聯互通有關，放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍已在7月實施，尚餘下將房地產信託基金（REIT）納入滬深港通，以及人民幣股票交易櫃台納入港股通未實現。

他強調，與內地證監機構、持份者一直推出不同可以支持國家政策的事項，「全部都做緊，但可能你看不到，你不知我們（港交所）做很多工夫，其實我們好努力」，由於當中涉及不同持份者，有機制可能要更改，一有好消息便會公布。

他又指，「睇唔到（互聯互通）有咩可以限制」，認為兩地市場「咩都可以通」，惟只是機制問題，加上涉及眾多持份者，「不是話做就做」，擴容需要過程及籌備時間。

他指出，現時外國投資者對沖在港的投資，內地投資者對沖在港的投資，希望日後可以擴大至讓外國投資者對沖在內地的投資，以及內地企業對沖海外的投資，而箇中的範圍很大，可以是任何可用作對沖的投資產品，不限於衍生產品。至於國債期貨方面，已得到國家認同，現正努力與不同持份者合作。

新股通未有推出時間 對於市場期待擴至一級市場的「新股通」，唐氏直言，新股通是將來可以做的項目，但整個互聯互通機制要按部就班發展，目前先集中在現有的領域，以免太多項目會模糊了工作焦點。他又多次強調，任何項目推出後「要有效果，不是齋講」、「未做好就出嚟講，是無用」、「推出來不想失敗，一定要成功」，均反映穩健發展是項目的首要方向。

他認為，互聯互通難以取代，而且能夠不斷擴展，同時有助確立香港作為國際金融中心的地位，未來也會繼續帶動香港及內地市場發展。另會繼續豐富產品組合，助推人民幣國際化。

港股通「北水」源源不絕 互聯互通10年主要里程碑