恒指重越兩萬阻力大 寄望人行降準

港股上周因美國聯儲局主席鮑威爾突然一句「毋須急於減息」而被震散，暫時投資者人心虛怯，對宏觀經濟和外圍環境信心不足，令恒生指數要重越20,000點關充滿阻力。不過亦有分析認為，內地尚有財政政策未動用，有利刺激本土經濟回復，加上美國對華政策的衝擊結束後，流動性或返回港股，故恒指再度大幅下調的機會不大。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，內地下月才會舉行中央經濟工作會議，目前便變成一個窗口期，大家都在等待刺激經濟、股市、樓市的措施出台。其中，本周三人民銀行將公布新一期貸款市場報價利率（LPR），他認為，人行已於上月減LPR，加上人民幣近期疲弱，相信本月不會再減息，反而「人行已打開口牌話降準（存款準備金率），喺年底前仲有機會做。」

阿里增長動力看業務分拆 他又指出，近期企業公布的業績，尤其是科網股上季營運表現「其實唔差」，但股價沒有反映，顯示大家對宏觀氣氛、人民幣和美國息口去向仍然有所顧忌。

亦有分析認為，內地近期推出的多項政策，推高大市一段短時間後很快便打回原形，似乎是政策未搔到癢處，或許因為內地政府不想一次過將所有招數搬出來，保留後着等待美國候任總統特朗普明年初上任後再作打算。

資金回流 科網板塊值博 另外，中信建投發表報告，表示隨着近期港股下行及港股與A股走勢的分化，港股估值與AH溢價再次反映高性價比。雖然特朗普勝選對港股走勢造成衝擊，但中期看，他的減稅主張與施壓聯儲局減息的傾向都對海外流動性有利。

由於特朗普傾向優先實施對內經濟政策，該行認為，近日短期衝擊結束後，流動性可望回流港股，當下布局港股極具性價比。港股各板塊中，科技互聯網板塊在盈利上明顯修復、估值上受惠派息及回購潮、流動性上受惠外資青睞，最值得關注。