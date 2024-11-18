英偉達本周放榜 AI晶片銷售矚目

全球最大市值上市公司、人工智能（AI）股王英偉達（Nvidia）將於香港時間周四清晨公布業績，今次的放榜結果備受各界關注。有專注研究半導體產業的基金經理預測，英偉達要滿足市場的預期應該不難，其收入增長動能在一段時間內仍能夠支撐當前估值，最值得留意是其核心產品銷售表現，包括Blackwell架構圖像處理器（GPU）產品。

易方資本投資組合經理王逸研指出，自10月中開始，為英偉達代工的台積電已成功解決Blackwell設計缺陷影響生產的問題，故相信接下來產品訂單、交貨等都「不會有太大問題」。

收緊對華供貨利專注國際 觀乎目前各大科企龍頭如亞馬遜、微軟明年的資本開支預測，似乎預示英偉達的訂單仍有數十個百分點的增長空間，故相信未來英偉達收入增長動能依然存在。他亦提到，接下來AI應用的發展將進入新階段，有望繼續推動AI晶片需求，以網頁搜尋引擎為例，新的AI搜尋功能屬於額外的增量需求，並沒有蠶食原來的市場，故不太擔心AI需求轉化為收入的問題。

在此之前，英偉達的同業、同樣有供應GPU的超微半導體（AMD）在業績公布後「見光死」，即使業績增長依然強勁，但股價卻在績後暴跌。王逸研解釋，原因在於AMD在數據中心業務方面表現，反映客戶寧願購買算力更強的英偉達GPU，也不願選擇表面看起來產品售價更便宜的AMD產品。

隨着美國總統選舉塵埃落定，外界亦關注中美科技角力對英偉達的潛在影響。他認為，假如美國再收緊英偉達AI晶片對中國的出口，對公司短期而言反而是好事。因為英偉達特意為中國市場設計的「閹割版」晶片毛利率較低，且其AI產品本身在國際市場上供不應求，停止供貨予中國反而有利業務表現。然而，長遠來看，英偉達對華銷售額佔比持續下降，的確可能會是隱憂。

瑞銀率先升目標價至185關 花旗估計，英偉達上季總收入料為330億美元，數據中心收入料達290億美元，相當於按年分別增長82.11%及99.86%；經調整每股純利估計為0.72美元，目標價170美元，維持「買入」評級。瑞銀更樂觀，業績未公布即上調目標價至185美元，比上周五收市價高30.3%。

英偉達年內股價表現