高盛看好美股 美明年經濟有望增2.5%

市場繼續消化美國政局變化的消息，對於明年特朗普重新入主白宮後的政策預期，依然左右美股的走勢。投資銀行高盛估計，在市場預期的推動下，美股將繼續上升，美元會稍為升值，大宗商品、債券會有適度的正回報；而且美國明年的經濟增長有望達到2.5%，連續第三年跑贏整體發達市場國家。

高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）等人在一份報告中指出，新當選的特朗普政府，對全球市場整體而言有利，風險偏好朝着積極的方向發展。就美國的情況而言，特朗普的一些潛在政策，包括「提高中國關稅、汽車關稅、大幅減少移民、一些新的減稅和放鬆監管措施」等，可能會提振商業信心和投資，利好美國的經濟增長。

倘關稅狠 通脹恐達3% 不過，假如特朗普最終選擇推動「大規模全面關稅」，那麼仍會帶來重大的經濟下行風險。在通脹方面，按基準預期，高盛估計美國核心個人消費支出（PCE）通脹率到2025年底將放緩至2.4%，略高於先前的預測；惟假設美國推行10%的額外廣泛關稅，可能會將通脹推高至3%左右。

高盛亦提到，更大規模貿易戰將支撐美元，但會給全球股市帶來壓力，特別是美國股市估值異常高，「不僅抑制長期預期回報，而且還會放大對任何經濟疲軟的潛在反應」。另一方面，如果政策變得更加有利於企業，油價因產能過剩而大幅下跌，市場最終意識到對通脹和財政問題的擔憂被誇大，則可能會出現積極的推動力。

或建立穩定幣法律框架 市場炒作的「特朗普交易」策略除了體現在股市，加密貨幣市場亦對美國政策消息有相當明顯的反應。摩根大通預計，在共和黨控制的國會和對加密貨幣友善政策的預期推動下，接下來加密貨幣市場將發生重大變化。

摩通估計，特朗普新一屆任期內或將建立穩定幣的法律框架，淡化此前政府支持的央行數碼貨幣，轉而支持私營市場的代替品。同時，美國證交會（SEC）等監管機構對包括Coinbase在內交易平台的立場可能軟化，減少訴訟；而且新的監管規定可能會促進傳統銀行更多參與加密貨幣託管業務。不過，儘管特朗普曾表示要把比特幣確立為美國戰略儲備資產，但摩通認為這是一個低機率事件。

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