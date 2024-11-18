美息勢續跌 強美元僅維持數月

外界對「特朗普2.0經濟學」的觀感以「通脹易升難跌」（Inflationary）居多，基本上無視其政綱中透過開發油氣能源、結束戰事等降低通脹的「宣言」。祈連活認為，市場擔心特朗普的經濟政策推高通脹並不正確（Misplaced），預料美國息口會持續回落，強美元僅會維持幾個月。

聯儲局主席鮑威爾上周在一場活動中提到「少了勞工，產出就會減少」，似在暗示「舊老闆」兼「新老闆」驅逐非法入境者會推高通脹，大選結果出爐後一天多發布的議息會議聲明又刪去「對通脹可持續地邁向2%（政策目標）有更大信心」一語。

祈連活不否認特朗普想扭轉多年來美國製造業外移，將損害美國消費者和中國製造業，以此保障美國就業的成本不菲，關於其首個任期發動貿易戰的傷害，外界已有不少著述。

「特」式經濟推升物價屬誤解 然而，美國總統作為美國政府首腦，僅能控制財政開支，且未必可以為所欲為，況且真正影響通脹的，說到底是不在總統控制範圍的貨幣政策，而非財政政策—銀根寬鬆才會誘發通脹。

祈連活認為，就算特朗普重新執政初期，強美元會維持一段時間，也不能擔保美元在他第二個任期內一直居高不下，近日美元急彈，主要是美國經濟強過預期，以及通脹預期溫和回升的短期反應，美國經濟增長不會一直高於其他主要經濟體，通脹持續高企的預期恐落空。

因此他相信，以聯儲局已令美國通脹逐漸降溫，美國息口將會緩步下降，並減少外資持有美元資產的誘因。港息是與美國短期債息密切相關，但也可以有顯著差異。